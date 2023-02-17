Karim El Khattouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim El Khattouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim El Khattouti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim El Khattouti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim El Khattouti 16 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim El Khattouti Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karim El Khattouti, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karim El Khattouti'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim El Khattouti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim El Khattouti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Karim El Khattouti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim El Khattouti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında URSL Visé

Karim El Khattouti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim El Khattouti şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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