Karim El Tayeb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim El Tayeb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karim El Tayeb kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karim El Tayeb ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karim El Tayeb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim El Tayeb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karim El Tayeb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim El Tayeb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim El Tayeb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim El Tayeb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim El Tayeb 13 Ocak 1999 tarihinde Aswan şehrinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da كريم الطيب şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim El Tayeb Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Karim El Tayeb'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim El Tayeb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim El Tayeb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Karim El Tayeb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim El Tayeb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında Pyramids FC

2 Aralık 2020 yılında El Gouna

31 Ağustos 2021 yılında Pyramids FC

20 Eylül 2021 yılında Gaish

31 Ağustos 2022 yılında Pyramids FC

10 Ekim 2022 yılında Enppi SC

30 Haziran 2023 yılında Pyramids FC

Karim El Tayeb kimdir

Karim El Tayeb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim El Tayeb şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Karim El Tayeb nereli

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