Karim Emad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Emad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Emad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Emad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Emad 26 Nisan 1997 tarihinde Alexanderia şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da كريم عماد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Emad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karim Emad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Karim Emad'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karim Emad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Emad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Emad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Emad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Harras Hodoud

Karim Emad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Emad şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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