Karim Essikal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Essikal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karim Essikal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karim Essikal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karim Essikal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Essikal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Essikal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Essikal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Essikal 8 Şubat 1996 tarihinde Vilvoorde şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fas,Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Essikal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Karim Essikal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karim Essikal'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karim Essikalboyu ve yaşı kaç

Karim Essikal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Essikal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Karim Essikal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Essikal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Brügge U17

1 Temmuz 2013 yılında FC Brügge U19

1 Temmuz 2014 yılında SVZW U21

1 Mart 2015 yılında Zulte Waregem

23 Ağu 2016 yılında Mouscron

30 Haziran 2017 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2017 yılında KFCO Beerschot

27 Temmuz 2018 yılında FC Eindhoven

6 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

4 Kasım 2020 yılında Hassania

10 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2021 yılında KSV Oudenaarde

1 Temmuz 2022 yılında URSL Visé

Karim Essikal kimdir

Karim Essikal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Essikal şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vilvoorde, Black Star, Strombeek, FC Brussels, Lierse SK (-2012), Club Brugge (2012-2014)

Karim Essikal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas U17 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Karim Essikal nereli

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