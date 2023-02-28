Karim Fouad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Fouad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Fouad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Fouad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Fouad 1 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da كريم فؤاد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Fouad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGB Agency yapmaktadır. Karim Fouad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Karim Fouad'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Karim Fouad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Fouad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Fouad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Fouad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nogoom FC

16 Eylül 2019 yılında Enppi SC

31 Ekim 2020 yılında Nogoom FC

31 Ekim 2020 yılında Enppi SC

31 Ağustos 2021 yılında Nogoom FC

1 Eylül 2021 yılında El Ahly

Karim Fouad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Fouad şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Karim Fouad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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