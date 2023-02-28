Karim Hafez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Hafez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Hafez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Hafez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Hafez 12 Mart 1996 tarihinde Beheira şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Karim Hafez Ramadan Seif Eldin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Hafez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Karim Hafez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Karim Hafez'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karim Hafez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karimhafez23/

Karim Hafez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Hafez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Karim Hafez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Hafez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Wadi Degla U23

20 Temmuz 2014 yılında Lierse SK

31 Ağustos 2015 yılında Omonia Lefkoşa

30 Haziran 2016 yılında Lierse SK

31 Ağustos 2016 yılında Lens

30 Haziran 2017 yılında Lierse SK

14 Ağustos 2017 yılında Lens

30 Haziran 2018 yılında Lierse SK

1 Temmuz 2018 yılında Wadi Degla

28 Ağustos 2018 yılında Başakşehir

30 Ocak 2019 yılında Wadi Degla

31 Ocak 2019 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2019 yılında Wadi Degla

1 Temmuz 2019 yılında Kasımpaşa

30 Ocak 2020 yılında Wadi Degla

31 Ocak 2020 yılında Y. Malatyaspor

3 Ağustos 2020 yılında Wadi Degla

7 Eylül 2020 yılında Y. Malatyaspor

5 Eylül 2022 yılında Pyramids FC

Karim Hafez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Hafez şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Karim Hafez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 13 numaralı formasıyla 8 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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