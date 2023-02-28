Karim Halawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Halawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Halawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Halawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Halawa 12 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Karim Salah Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Halawa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arab Africano yapmaktadır. Karim Halawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 25 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Karim Halawa'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim Halawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Halawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Halawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Halawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Coca-Cola FC

1 Eylül 2021 yılında El Makasa

25 Eylül 2022 yılında Gaish

30 Haziran 2023 yılında El Makasa

Karim Halawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Halawa şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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