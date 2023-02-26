Karim Kimvuidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Kimvuidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Kimvuidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Kimvuidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Kimvuidi 13 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Karim Keikie Kimvuidi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Kimvuidi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VESTIAIRE 32 yapmaktadır. Karim Kimvuidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karim Kimvuidi'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karim Kimvuidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Kimvuidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Kimvuidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Kimvuidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2022 yılında Maritzburg Utd.

Karim Kimvuidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Kimvuidi şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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