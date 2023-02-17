Karim Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Konate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Konate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Konate 21 Mart 2004 tarihinde Koumassi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Konate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Karim Konate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karim Konate'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Karim Konate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Konate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Karim Konate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Konate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında ASEC Mimosas

1 Temmuz 2022 yılında RB Salzburg

2 Temmuz 2022 yılında FC Liefering

31 Aralık 2022 yılında RB Salzburg

Karim Konate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Konate şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Karim Konate Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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