Karim Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karim Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karim Mohamed {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karim Mohamed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wakrah SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Karim Mohamed'nin Al-Wakrah SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Karim Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karim Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karim Mohamed şuan Al-Wakrah SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.