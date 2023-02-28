Karim Mostafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Mostafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Mostafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Mostafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Mostafa 10 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da كريم مصطفى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Mostafa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karim Mostafa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Karim Mostafa'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karim Mostafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Mostafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Mostafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Mostafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında El Minya

30 Haziran 2014 yılında Petrol Asyut

20 Temmuz 2014 yılında El Mokawloon

10 Ocak 2018 yılında El Ittihad

30 Haziran 2018 yılında El Mokawloon

22 Eylül 2022 yılında El Mahalla

Karim Mostafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Mostafa şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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