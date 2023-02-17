Karim Tarfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Tarfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Tarfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Tarfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Tarfi 5 Temmuz 1993 tarihinde Jette şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Tarfi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Karim Tarfi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karim Tarfi'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim Tarfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Tarfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Tarfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Tarfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2012 yılında De Graafschap

30 Haziran 2013 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2014 yılında De Graafschap

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2019 yılında SK Londerzeel

3 Ekim 2020 yılında FCV Dender EH

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2023 yılında RFC Mandel Utd.

Karim Tarfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Tarfi şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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