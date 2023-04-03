Karim Tmimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Tmimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Karim Tmimi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karim Tmimi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.