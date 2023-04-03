Karim Tmimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Tmimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Tmimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karim Tmimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karim Tmimi 8 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karim Tmimi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karim Tmimi'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Karim Tmimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karim Tmimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
1 Ağustos 2020 yılında GG College
1 Mart 2022 yılında Ga Revolution
1 Ağustos 2022 yılında GG College
13 Ocak 2023 yılında ATL UTD 2
Karim Tmimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karim Tmimi şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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