Karim Yehia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Yehia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karim Yehia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karim Yehia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karim Yehia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Yehia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karim Yehia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Yehia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Yehia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Yehia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Yehia 21 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da كريم يحيي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Yehia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Karim Yehia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karim Yehia'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karim Yehia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Yehia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Karim Yehia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Yehia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2019 yılında Smouha

31 Ekim 2020 yılında El Ahly U21

1 Kasım 2020 yılında El Ittihad

31 Ocak 2023 yılında El Dakhlia

Karim Yehia kimdir

Karim Yehia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Yehia şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Karim Yehia nereli

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