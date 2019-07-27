Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti, eve ölüsü geldi

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan ce geçtiğimiz ay karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 27 yaşındaki Erdinç Tekin hayatını kaybetti. Kısa süre öncesine kadar hiçbir rahatsızlığı olmayan ve son dönem karın ağrısından şikayetçi olan 1 çocuk babası gencin yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatının baharında hayatını kaybeden Erdinç Tekin'in ölümü herkesi üzdü. Adnan menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görürken hayatını kaybeden Erdinç Tekin, Köşk ilçesine bağlı Yavuzköy Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Erdinç Tekin çevreye olan duyarlılığı ve hayvan sevgisi ile de tanınıyordu.

Kaynak: İHA