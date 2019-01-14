Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde düşük yaptı iddiası

ANTALYA'da, 17 yaşındaki H.A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde iddiaya göre düşük yaptı. H.A. tedaviye alınırken, bebeğin cinsiyeti ya da kaç aylık olduğu ile ilgili bilgi verilmedi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. H.A. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Acil servisten girişi yapılan H.A., bir süre sonra tuvalete gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, H.A. tuvalette bebeğini düşürdü. H.A.'nın çığlıklarını duyan diğer hastaların yakınları hastane görevlilerine haber verdi. Tuvaletten alınan H.A., doğumhanede tedaviye alındı.

Bebeğin cinsiyeti ve kaç aylık olduğu konusunda bilgi verilmizken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA