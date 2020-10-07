Karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısı nasıl geçer? Karın ağrısı hemen hemen herkesin başına gelen bir rahatsızlıktır. Bir çok nedeni bulunan bu rahatsızlık eğer uzun süre devam ederse muhakkak bir uzmana başvurmak gerekir. Peki karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısı nasıl geçer?

KARIN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Muz

Eğer sindirim problemleri nedeniyle hazımsızlık yaşıyor ve bu nedenle karın ağrıları ile sık sık baş etmek zorunda kalıyorsanız beslenme düzeninizin içine daha fazla muzu dahil ederek bundan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Besin lifi açısından oldukça zengin olan muz, bağırsak hareketlerinizin düzenlenmesine yardımcı olacaktır.

Elma püresi

Tıpkı muz gibi elma da besin lifi bakımından oldukça zengin gıdalardan. Elmayı doğrudan ısırarak yemek yerine püre haline getirerek yemeniz ise karın ağrısı sorunu yaşadığınız bu süre içinde midenizi çok yormamanızı sağlayacak, kolay sindirilebilir olmasıyla midenizi bir kez daha rahatlatacaktır.

Zencefil çayı

Karın ağrılarınız kaslarınızın kasılması nedeniyle oluştuysa antioksidan etkisi kuvvetli zencefil çayı ile kaslarınızın gevşemesine ön ayak olabilir, bu sayede karın ağrılarından daha hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Nane

Şiddetli mide bulantısı nedeniyle ya da sindirim sorunları yüzünden karın ağrısı çekiyorsanız nane de size destek olacak ve midenizdeki bulantının azalmasını, buna bağlı olarak da ağrının dinmesini sağlayacaktır. Doğal bir ağrı kesici olarak da bilinen naneyi dilerseniz salatanızın içine taze taze ilave ederek tüketebilir dilerseniz çayını demleyip içebilirsiniz. Nane çayı ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz sizi şöyle de alabiliriz: Nane çayı



Sirkeli ballı su ya limonsu ballı su

Hazımsızlık problemleri yaşayanların yardımına koşan en bilinen malzemelerden ikisi de sirke ve limon. Yalnız dikkat, eğer reflü, gastrit gibi çeşitli mide rahatsızlıklarınız varsa sirke ve limon gibi ciddi derecede zarar verebilecek malzemelerden kesinlikle uzak durmalısınız. Geçelim böyle problemleri olmayanlara, bir su bardağı suya çeyrek limonun suyunu sıkıp 1 tatlı kaşığı kadar bal ilave ederek tüketebilir ya da limon yerine 1 yemek kaşığı kadar sirke koyarak da benzer bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bu içecek, hazımsızlık problemi çekenlerin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde sindirim yapabilmesine yardımcı olacak ve bu sayede karın ağrılarını önleyecektir.

Yoğurt

Yoğurt, bildiğiniz gibi özellikle kabızlık sorunu yaşayanlara sıkça önerilen yiyeceklerden biri. İçindeki birçok yararlı madde sayesinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlayan yoğurt, aynı zamanda midenin de rahatlamasını sağlıyor. Bu da sindirim ve boşaltım problemleriyle oluşan karın ağrılarından kurtulmanızı sağlıyor.

KARIN AĞRISI NASIL GEÇER?

Aşağıdaki verilen tarifler sağlıklı bireylerin evde yapabileceği tariflerdir. Doktorunuza danışabilirsiniz.

Papatya Çayı

• 1 su bardağı içme suyu

• Bir tutam papatya

Bir su bardağı içme suyunu kaynatıp içerisine papatyaları koyup demleyelim. 10 dakika sonra demlenen çayınızı fincana koyup tüketebilirsiniz.

Nane Çayı

• 1 su bardağı içme suyu

• Bir tutam nane

Bir su bardağı kaynamış suyunuzun içerisine naneyi ekleyip 10 dakika demlenmesi için bekleyim. Ardından fincanınıza koyup çayınızı tüketebilirsiniz.

Zencefil

Taze zencefilinizi bir bardak içme suyunuzun içine koyarak veya kaynamış suyun içerisine koyup demleyerek tüketebilirsiniz.

Limonlu ve Sirkeli Su

Bir bardak içme suyunuzun içerisine birkaç damla limon veya birkaç damla sirke koyup tüketebilirsiniz. Mide problemi olanların tüketmesi mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir bu yüzden yine doktorunuza danışmakta fayda olacaktır.

Hareket Edin!

Gün içerisinde 1 saat yürüyüş yapmak metabolizmayı hızlandıracaktır. Yürüyüş yapmak sağlık açısından çok faydalı olduğu gibi karın ağrısına ve diğer rahatsızlıklara da iyi gelecektir.