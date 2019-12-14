"Karın ağrısının sebebi kanser olabilir"

Prof. Dr. Emel Canbay, karın ağrısı şikayetinin hafife alınmaması gerektiğini söyleyerek, "Karın ağrısı, karın içinde çok ufak olan apandisit ve onun kanserine bağlı da olabilir." dedi.

Prof. Dr. Emel Canbay, karın ağrısı şikâyetinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Karın ağrısı, birçok hastalığın nedeni olabilir. Ağrı, mide ve kolon kanserinin ilk belirtisi olabilir" ifadelerini kullandı.

"Karın ağrısı ile birlikte halsizlik ve zayıflama var ise çok ciddiye alınmalıdır"

Karın ağrısının birçok hastalıkların belirtisi olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Canbay, "Karın ağrısı sebebi, eşlik eden belirtilere göre anlaşılabilir. Karın ağrısına eşlik eden belirtiler ve süreleri önemlidir. Kolon ve rektum gibi kalın bağırsak hastalığına bağlı ise karın ağrısı ile birlikte makattan kanama ve halsizlik olabilir. Mide ve safra kesesi ise, karın ağrısına yemeklerden sonra ve öncesinde bulantı ve kusma görülebilir. Karın ağrısı ile birlikte halsizlik ve zayıflama var ise çok ciddiye alınmalıdır. Karın ağrısı, karın içinde çok ufak olan apandisit ve onun kanserine bağlı da olabilir. Apansist kanseri kolonoskopi ile teşhis edilemeyebilir. Karın ağrısı, karın içinde yine çok ufak olan yumurtalık (over) kanserine bağlı da olabilir." şeklinde konuştu.

Karın ağrısını ne zaman dikkate almalıyız?

Prof. Dr. Canbay, karın ağrısının ne zaman dikkate alınması gerektiğini şöyle açıkladı:

"Karın ağrısı, tekrarlıyorsa veya şiddeti artıyorsa,

Karın ağrısı, artan tarzda veya ağrı ile birlikte halsizlik varsa,

Karın ağrısı ile zayıflama varsa,

Karın ağrısı ile birlikte bulantı ya da kusmalar oluyorsa,

Karın ağrısı ile birlikte karın bölgesinde artan şişkinlik varsa,

Karın ağrısını iş yaparken ya da araba kullanırken karnınızın içinde bir ağırlık var ve yukarı aşağı hareket ettiğini hissederseniz zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurunuz."

"Karın ağrısının nedeni ameliyat gerektiren bir hastalık ise zaman çok önemlidir"

Karın ağrısının çok ciddi bir durum olduğunu ve bir cerrahın muayenesinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Emel Canbay, "Her karın ağrısı cerrahi ve ameliyat nedeni değildir. Ancak, karın ağrısının nedeni ameliyat gerektiren bir hastalık ise zaman çok önemlidir. Zaman geçirmeden başlanılacak tedaviler ile hastalar hayatta kalabilmektedir. Karın ağrısı olan hastalarda artık erken yaşlarda da mide ve kolon kanseri görülebilir. Genç yaşlarda da gastroskopi ve kolonoskopi istenilmelidir. "Gaytada gizli kan" testi çok basit ve tanı koydurucu olabilir. Görüntülemeler çok önemlidir, ultrason, MR ve tomografi çok önemli yardımcılarımızdır. Karın ağrısı nedeni ameliyat değilse dâhili branşlarda gastroeneteroloji bölümünde takip ve tedavisi yapılır. Karın ağrısı teşhisi için teşhis amaçlı kamera ile girilerek ya da karın üstündeki ciltten girilerek biyopsi alınması gerekli olabilir." İfadelerini kullandı.

Karın ağrısı nasıl tedavi edilir?

Modern tıpta her gün yeni gelişmeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canbay, karın ağrısında tedavi yöntemlerini şöyle açıkladı: "Bu gelişmeler insan sağlığına hizmet için kullanımı da artıyor. Karın ağrısı sebebi ameliyat gerektiren bir hastalık ise laparoskopi, robot cerrahisi, pipak ve sıcak kemoterapi ve karın içine kemoterapi uygulamaları da genel cerrahlar tarafından tedaviye eklenebiliyor."

Kaynak: İHA