Karın ağrısıyla gelen hastanın safra kesesinden 120’ye yakın taş çıkarıldı

Özel Denizli Tekden Hastanesine karın ağrısı şikayeti ile başvuran bir kadının safra kesesinden irili, ufaklı 120'ye yakın taş kapalı ameliyatla çıkarıldı. Kadın yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Solmaz Konyalıoğlu isimli 82 Yaşındaki kadın karın ağrısı ve sırt ağrısı şikayeti ile geçtiğimiz hafta Denizli Tekden Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Konyalıoğlu'nun safra kesesinde taş olduğu belirlendi. Ardından Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin tarafından ameliyata alındı. Ameliyat sonrası Dr. Tekin öncülüğündeki ekip tarafından Konyalıoğlu'nun safra kesesinde irili, ufaklı 120'ye yakın taş çıkarıldı.

Ameliyat ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Dr. Tekin, ameliyatın yaklaşık 25 dakika sürdüğünü ve cerrahi müdahalenin kapalı yöntemle yapıldığını belirtti. Dr. Tekin, "Safra kesesi hastalıkları deyince genellikle safra kesesinde taşa bağlı olan hastalıklar akla gelmekte. Daha çok bize enfeksiyonla geliyor hastalar. Tabi bazen taşlar kanala düşerek sarılığa neden olur. Aynı zaman da pankrette ve sarılık gibi bir çok hastalığa neden olabilmekte. En basiti karında şişkinlik şikayeti ile başlayıp çok şiddetli ağrılara kadar giden bir semptomlar dizisi var. Konyalıoğlu'nun safra kesesinde yaklaşık uzun yıllardır olmasına rağmen son bir haftada ağrılarının artması sebebiyle doktora başvuruyor. Bir çok tetkikler yapıldıktan sonra safra kesesinin taşla dolu olduğunu görüyor. Tabi bize müracaat ettiğinde bizde değerlendirip yine ameliyat olması gerektiğini ifade ettik. Yapılan tetkikler sonrası dün ameliyatını gerçekleştirdik. Kısa süreli bir operasyon oldu. Kapalı yaptık. Karında büyük bir yara oluşturmadan 20-25 dakikalık bir operasyon" diye konuştu.

"Hiç hissetmedim" dedi safra kesesinden onlarca taş çıktı"

Karın ağrısının olduğunu ancak safra kesesinde taş olduğunu bilmediğini söyleyen Konyalıoğlu, ameliyat ve sonraki süreci şöyle anlattı:

"Bel ağrılarıyla sırt ağrılarıyla geldim hastaneye. Doktoru tavsiye ettiler zaten bilerek geldik yani iyi bir doktor deyip bilerek geldik. En kısa zamanda da bu safra kesenizi alalım başka çare yok dedi çünkü bende gerçekten de hem samimiyetine güvendim. Samimi davrandı evladım gibi ben de ona bıraktım gerisini. Bir hafta içinde karar verdik, ameliyat oldum ve çıkıyorum yani taburcu ediliyorum. Hiç hissetmedim taşımın olduğunu. Çok şükür kurtuldum. İlgili ve bilgililerdi her konuda."

Kaynak: İHA