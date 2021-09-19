Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun 6 aylık hamile olduğu öğrenildi! 1 yılda 10'dan fazla kişi istismarda bulunmuş!

Mide bulandıran olay Konya'da meydana geldi. 17 yaşındaki A.U kanının ağrıması üzerine hastaneye başvuruda bulundu. Doktorlar tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ise kız çocuğun 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. 18 yaşından küçük olması sebebiyle doktorların emniyet ekiplerine haber vermesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çocuğun 1 yıldır cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

ŞANTAJ VE BASKI UYGULADILAR

İhbar üzerine Hastaneye gelen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kız çocuğu ve annesinin ifadelerine başvurdu. Pedagog eşliğinde emniyet ekiplerine ifade veren A.U., bir yıldan fazla süredir 10'dan fazla kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı. Talihsiz çocuk kendisini şantaj ve baskıyla korkuttukları için olayı kimseye anlatamadığını dile getirdi.

ÇAY İÇME BAHANESİYLE GELDİ, TEHDİT ETTİ

Geçtiğimiz sosyal medya üzerinden 20 yaşındaki M.G. adlı kişiyle tanıştığını ifade eden A.U., "Annem gece vardiyasındayken evimizin bahçesinde çay içme bahanesiyle bize geldi. Sonra zorla içeri girip beni ölümle tehdit ederek bana cinsel istismarda bulundu" dedi. M.G.'nin kendisini ölümle tehdit ve şantajla tehdit ederek cinsel istismarı sürdürdüğünü belirten A.U. "Korktuğum için yaşadıklarımı kimseye anlatamadım" dedi.

OLAYI ÖĞRENEN ARKADAŞLARI DA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

A.U., yaşadıklarını öğrendikten sonra M.G.'nin arkadaşlarının da yine tehdit ve şantajla kendisine cinsel istismarda bulunduklarını ifade etti. Şüpheli kişierin, mağdur kız çocuğunun giysilerini çıkartarak uygunsuz görüntülerini çektiği ve bunları da şantaj yapmak için kullandığı dile getirildi.

7 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

A.U.'nun ifadesinin ardından harekete geçen Konya polisi, olayla ilgili çalışmalara başladı. Çocuğun ifadelerinden hareketle 7 şüpheli gözaltına alındı. Biri 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken, olayla ilgisi olduğu düşünülen bazı kişilerin de arandığı bildirildi.