Karın ağrıyan çocuğun midesinden mıknatıs çıktı

Muğla'da 7 yaşındaki U.K karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, çocuğun midesinde 11 adet mıknatıs olduğu belirlendi.

11 TANE MIKNATIS YUTMUŞ

Midesinde mıknatıs olduğu saptanan çocuk ameliyata alındı. İki saat süren operasyon sonucu, çocuğun midesindeki mıknatıslar çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, çocuklarda zaman zaman görülen nesne yutma durumunun ölümle dahi sonuçlanabileceğine vurgu yaptı.

Prof. Karakuş, "Bazen küçük şeyler çocukların dikkatini çekebiliyor. Hastamızda mıknatısların midede yer değiştirmemesi, ameliyat kararı vermemizde etkili oldu." ifadesini kullandı.