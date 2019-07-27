Karın bölgesi 25 santim kesilen kediye ameliyat

IĞDIR'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kesici bir aletle yaraladığı sokak kedisi, ameliyat edildi. Karın boşluğundaki 25 santimlik kesik ve zarar gören kasları dikilen kedinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Iğdır'da vatandaşlar sokakta, kanlar içinde yatan kedi buldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kesici bir aletle yaraladığı kedi, karton bir kutunun içerisine konup Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Kedinin yapılan muayenesinde, karnında 25 santimlik bir kesik olduğu tespit edildi. Veteriner hekimler, kediyi, anestezi yaparak ameliyata aldı. Hastane başhekimi Gökhan Koçak tarafından ameliyat edilen kedinin karın boşluğundaki kaslar dikildi. Kedinin tamamen iyileşene kadar tedavisinin süreceği bildirildi.

Yaralı kediyi hayata döndürmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen, kesi ile zarar gören kasları diktiklerini ifade eden Koçak, "Bundan sonraki tedavi sürecinde de normal yaşam döngüsüne ulaşması için antibiyotik tedavisi uygulanacak. Vatandaşlarımızdan sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı ve dikkatli davranmalarını talep ediyoruz. Bölgemizde bu gibi vakalara sıkça rastlanılmakta. Elimizde bulunan imkanlar dahilinde hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

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DHA