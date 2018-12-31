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Karın keyfini kızak kayarak çıkardılar

Erzurum'un İspir ilçesinde vatandaşlar, yağan karın tadını kızak kayarak çıkardı.

Karın keyfini kızak kayarak çıkardılar

Erzurum'un İspir ilçesinde vatandaşlar, yağan karın tadını kızak kayarak çıkardı.

İspir merkezde gece bir araya gelen onlarca vatandaş, rampadan aşağı kızakla kayarak çocuklar gibi eğlendi. Ateş yakıp ısınan, müzik eşliğinde halaylar çeken vatandaşlar, bir yandan da kızak kayarak neşeli saatler geçirdi.

Vatandaşların kar keyfine İspir Kaymakamı Faruk Erdem de eşlik etti

Yaklaşık 2 saat boyunca kızak keyfi yaşayan vatandaşlar, daha sonra evlerine dağıldı.

Kaynak: İHA

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