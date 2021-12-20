Karın ortasında soyundu! Palandöken'de, karda leğenle kayan adamı görenler buz kesti!

Aralık ayının sonlarına doğru gelen kar, ülkede sevinci de beraberinde getirdi. Kentlerinde kar göremeyen vatandaşlar, Erzurum'a akın etti. Palandöken Kayak Merkezi'ne eğlenmeye giden Akif Karabacak'ı (23), buz gibi havaya ve bel hizasına gelen kara aldırış etmeden üzerindeki kıyafetleri çıkardı. Eline leğen alan Karabacak, karın üzerinde süzülürken, görenleri hayrete düşürdü.

"GELENEĞİ SERGİLEMEK İSTEDİM"

Herkesi şaşkına çeviren 23 yaşındaki çılgın adam, eskilerden gelen "kızak" geleneğini, Palandöken'de de sergilemek istediğini belirterek, "Çocukken leğen ya da poşetle kayardık. Bu geleneği dünya yıldızı olan Palandöken'de sergilemek istedim" ifadelerini kullandı.

Palandöken'de etkisini gösteren keskin soğuklara aldırış etmeyen Karabacak, daha sonra leğeni elinden bırakıp kar banyosu yaptı. Eline aldığı karları vücuduna hızlıca süren adam, bir an olsun titremedi. Soğuk havalara aldırmadığını söyleyen çılgın, ""Leğen, geleneksel kayak takımımızdır. Eskiden kayak takımı bulmak zordu. Çocukken leğen ya da poşetle kayardık. Bu geleneği dünya yıldızı olan Palandöken'de sergilemek istedim. Leğenle kaydığım sırada bazılarının 'hava soğuk' dediğini duydum. Ben de havanın soğuk olmadığını göstermek için belden yukarımı soyup, hem leğenle kaydım hem de kar banyosu yaptım. Erzurum'un havası hiçbir yerde bulunmaz" dedi.