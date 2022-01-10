"Karını boynuzluyormuşsun" sözlerine yanıt veren Alişan'dan öpüşe itirafı! Duyanlar kulaklarına inanamadı!

2018 yılında hayatlarını birleştiren Alişan ve Buse Varol'un son dönemde sık sık ayrılacağına dair dedikodular gündeme geliyor.

"ÖYLE OLSUN İSTİYORLAR"

Buse Varol, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, "Neden sürekli hakkınızda ayrılık haberleri çıkıyor?" sorusuna "Çünkü öyle olsun istiyorlar..." yanıtını vermişti. Alişan da bu açıklamadan sonra Söylemezsem Olmaz'a bağlandı.

Eşiyle arasının çok iyi olduğunu açıklayan Alişan Söylemezsem Olmaz yorumcularının sorusunu yanıtladı. Arto'nun "Karını boynuzluyormuşsun" sözleri karşısında ne diyeceğini bilemeyen Alişan evliliğinde evlilik sözleşmesi olmadığını söyledi.

ÖPÜŞME YANITI

Henüz üçüncü bir çocuk düşünmediğini ama Buse Varol'un istediğini sözlerine ekleyen Alişan ayrıca Arto'nun "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusuna bomba bir yanıt verdi. Alişan bu soruya "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" dedi.