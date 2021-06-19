Karısını ağzına tişört bastırarak öldürmüş, köpeğini de ağaca asmıştı! Katil kocayı 'akıllı saat' ele verdi!

Glika Nera (Tatlı Sular) kasabasındaki villada yaşanan kadın cinayeti herkesi şoke etti. Karolain Anagnostopulu, 34 yaşındaki kocası Babis Anagnostopulos ile 4 yıl önce evlenmişti. Çiftin geçtiğimiz yıl da 1 kız çocukları olmuştu.

RESMEN VAHŞET YAŞANMIŞ!

11 Mayıs günü villadan gelen gürültü üzerine komşular polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Babis'i alt katta ayakları bağlı yarı baygın şekilde bulurken, genç kadını da üst katta çocuğunun yanında ölü buldu. Bahçeye gittiklerinde ise köpeklerini ağaca asılı halde buldu.

SOYGUN GİBİ GÖSTERDİ

İfadesi alınan koca, “Alt katta kanepede uyumuştum. Sabah eve silahlı 2 kişinin girdiğini gördüm. Beni yere yatırıp bağlayıp üst kata çıktılar. Karolain bağırıp, direniyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. Soyguncular eşimi boğup öldürdü. Evdeki 10 bin Euro’yu ve ziynet eşyalarını alıp kaçtılar” diye konuştu.

Ekipler de sözde soyguncuları aramaya koyuldu ancak komşuların “Çift sık sık kavga ediyordu. Karolain boşanmak istiyordu. Kocasının şiddet uyguladığını söylüyordu” şeklindeki ifadeleri üzerine Babis'i de yakın takibe aldı.

AKILLI SAAT CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Geçtiğimiz günlerde de, ekipler detaylı incelemelerde yeni bulgulara rastladı. Karolain’in bileğindeki akıllı saatin belleği kontrol edildiğinde, genç kadının kalp atışlarının, kocasının eve soyguncuların girdiğini söylediğinden 2 saat önce durduğu tespit edildi.

Babis'in cep telefonundaki sinyaller de, katil kocanın “Soyguncular ellerimi ayaklarımı bağladılar” dediği saatlerde, villanın içinde dolaştığını ortaya koydu.

İLK İTİRAF GELDİ

Babis daha fazla dayanamayarak, “Karolain evden ayrılmak, boşanmak istiyordu. O gün de yine kavga ettik. Karolain’in ağzına bir tişört sıkıştırdım ve boğdum. Sonra da cinayete soygun süsü verdim. Eşimin ellerini ayaklarını bağladım ve köpeği öldürüp, ağaca astım” diyerek suçunu itiraf etti.