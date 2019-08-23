Karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Konya'da evden uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve giderek karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 08.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddialara göre, şoför olarak çalışan Bekir Erkol eşi Tuba Erkol ile sürekli kavga ettiği için Tuba Erkol, 4 gün önce kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakola başvurdu. Şikayetin ardından Bekir Erkol'a 18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildi. Çıkartılan karara rağmen Bekir Erkol, dün sabah eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti ve eşiyle tekrar tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan kavgada Bekir Erkol, yanında bulanan bıçakla eşi Tuba Erkol'u bıçakladı. Karnından yaralanan Tuba Erkol, evlerinin kapısını açarak eşinden kaçmak istedi. Bu sırada evde bulunan çiftin 3 çocuğu babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartman içerisinde defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alırken diğer küçük çocukları ise komşularına sığındı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tuba Erkol'un vücuduna 20 bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli koca Bekir Erkol olay sonrası 2 oğluyla kendi annesinin evine gitti. Burada polisi arayan Erkol, teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli koca emniyetteki ifadesinde, "Biz eşimle birbirimizi sevdik. Severek evlendik. En büyük oğlumu anneme götürecektim. Sabah mesai çıkışı eve gittim. Çocuklar yatıyordu. Eve girip bir süre oturdum sonra tartışmaya başladık. Tartışma sırasında Tuba bana bağırıp hakaret etmeye başladı. Tartışmamız üzerine çocuklar da uyandı. O bana bağırmaya devam edince bir süre sonra kendimi kaybetmişim. Yanımda bulunan bıçakla Tuba'ya saldırmaya başladım. Tuba dışarı kaçınca ben de peşinden gittim. Tuba yerde kanlar içinde yatıyordu. Ben çocuklarımı alıp olay yerinden uzaklaştım" dediği öğrenildi.

Zanlı işlemlerinin ardından sevk ediliği Konya 2. Sulh Ceza Mahkemesince "eşini kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA