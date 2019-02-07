Karısını inşaat demiriyle döven koca tutuklandı
Adana'da kendisini aldattığını düşünerek eşini inşaat demiri ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.
Adana'da kendisini aldattığını düşünerek eşini inşaat demiri ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.
Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde 2 Şubat günü meydana gelen olayda, eşi S.Ç.'yi (35) kendisini aldattığını düşünerek yaklaşık 30 dakika demir sopa ile dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk babası Hamza Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İfadesinde eşinin merdivenden düştüğünü ileri süren Hamza Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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