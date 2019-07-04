Karısını öldürdü, 'Pişmanım' dedi

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bir yıl önce evden kaçan kızı ile görüşmek istediği için tartıştığı eşi Filiz Kurtuluş'u (49) öldüren Hamdi Kurtuluş, çıkarıldığı mahkemede pişman olduğunu söyledi. Tutuklanan Kurtuluş, cezaevine gönderildi.

Olay dün sabah Bursa'nın Mudanya İlçesi Halitpaşa Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Hamdi Kurtuluş, yaklaşık 1 yıl önce evden kaçan ve iddiaya göre evlatlıktan reddetiği kızıyla görüşmek istediğini belirten eşi Filiz Kurutuluş ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamdi Kurutuluş, evde bulunan pompalı tüfekle eşine 3 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Filiz Kurutuluş, olay yerinde hayatını kaybederken, Hamdi Kurtuluş oğlu B.K.'yı arayarak, "Anneni öldürdüm, gel" dedi. Hamdi Kurtuluş, oğlu ile görüştükten sonra Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamdi Kurtuluş, savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hamdi Kurutuluş, eşiyle sürekli tartıştıklarını belirterek, "Olay sabahı yine tartışmaya başladık. Tartışmamızın birçok sebebi vardı. Kızımla görüşmek istemesi de buna dahil. Tartışma sırasında bana hakaret etti. Ben de sinirlerime hakim olamayarak evdeki pompalı tüfekle eşimi vurdum. Tetiği çektikten sonra ne oldu hatırlamıyorum, pişmanım" dedi.

Hamdi Kurutuluş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA