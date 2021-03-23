Karısını öldüren Besat Doğan'a adliye önünde 'Adamın kralısın' tezahüratı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkmasını fırsat bilip boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia Doğan'ı tabancayla vurarak öldüren Besat Doğan'a adliyeye götürüldüğü sırada tezahürat yapıldı. Arkadaşlarının "Adamsın adam, adamın kralısın" şeklindeki haykırışlarına Doğan'ın cevabı ise "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" oldu.

MOTOSİKLETİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTMUŞTU

4 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan Doğan, pazar gecesi takip ettiği boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti kurşun yağmuruna tuttu. Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken Besat Doğan ise olay yerinden kaçtı.

Yapılan incelemeler sonucu olay yerinde 6 adet boş mermi kovanı bulunurken vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yanında bulunan H.B.'nin ise tedavisine devam edildiği öğrenilirken 2 çocuk annesi Rabia Doğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.

SKANDAL TEZAHÜRAT

Olayın ardından kaçan Besat Doğan, polis ekiplerinin yoğun çabasıyla öğle saatlerinde saklandığı evde yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşları tarafından, "Adamsın adam, adamın kralısın. Rahatına bak ağabey" tezahüratlarıyla karşılandı. Bunun üzerine Doğan, "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" cevabını verdi.