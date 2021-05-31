Karısını taciz ettiğini öne süren adamı doğduğuna pişman etti: Kadın kıyafetiyle sokakta gezdirip sopayla dövdü!

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçekleşen olayda, Ercan O. isimli bir kişi, eşini bir süredir rahatsız ettiğini iler sürdüğü Metin T.'ye kadın kıyafeti giydirdikten sonra şahsı sopayla döverek polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan Ercan O. ile kadını taciz ettiği iddia edilen kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

KENDİ EVİNDE RANDEVU AYARLATTI

Olay, Pendik'te bulunan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, Metin T. isimli kişi, Tuğba O., adlı kadını evinin çevresinde rahatsız etti. Durumu öğrenen Tuğba'nın eşi Ercan O., yaptığı plan doğrultusunda, eşine Metin T.'yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı. Ercan O., eve gelen Metin T.'yi yakalayarak önce sopayla dövdü. Ardından Ercan O., Metin T.’ye sütyen ve etek giydirdi.

SERBEST KALDILAR

Ercan O. daha sonra elindeki sopayla Metin T.'yi sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti. Polis Merkezi'nde Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı. Metin T.’yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.