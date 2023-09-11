Karısının ’çocuğumu kaçırdı’ dediği baba iddiaları yalanladı

Adana'da boşanma aşamasındaki karısının, "çocuğumu kaçırdı" dediği baba iddiaları yalanlayarak, "Benim eşim şizofreni hastası. Çocuğu kaçırmadım, karakola bile çocuğu kendim götürüp bıraktım ve 15 dakika içerisinde serbest kaldım" dedi.

26 yaşındaki B. Yaşık, geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasındaki eşi Baran'ın (26) 8 buçuk aylık oğulları Umut Barlas'ı kaçırdığını öne sürdü. Eşine bir türlü ulaşamadığını söyleyerek polise ihbarda bulunan genç kadın, gazetecilere verdiği röportajda ise eşinin madde kullandığını ve kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Basında çıkan haberleri gören baba Baran Yaşık ise çocuğunu kaçırmadığını söyleyip karakola giderek durumu izah etti. Bebeğini karakolda annesine teslim eden adam ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Oğlumu getirmeyeceğimi söyledim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Baran Yaşık, eşinin şizofreni hastası olduğunu öne sürdü. Yaşık, ilk boşanma davasını 1 buçuk sene önce kendisinin açtığını belirterek, "Benim oğlumu görüş günüm Pazar günüydü. 1 önceki hafta ben oğlumu alırken eşimin ailesi bana 10 kilogramlık dambıl fırlattı. Arabamın camı kırıldı. O dambıl benim oğluma da gelebilirdi. O olaydan sonra aramızda arbede çıktı, bize saldırdılar. Hatta o olayın ardından oğlumu kaldırıp yatağa atmışlar. Ben de bunu öğrendim ve bir sonraki hafta oğlumu alırken eniştesini aradım ve çocuğu birkaç gün getirmeyeceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"15 dakikada serbest kaldım"

Kendisinin uyuşturucu kullanmadığını, kemik erimesi hastalığı olduğunu söyleyen Yaşık, "Yaklaşık 1 buçuk senedir kemik erimesi hastalığım var. Raporlu kullandığım ilaçlarım var. Ancak eşim bunu bile bile bana uyuşturucu kullanıyor diye iftira attı. Gidip test yaptırdım kanımda uyuşturucu bulunmadı. Benim zayıflığım sadece kemik erimesinden dolayı. Bu röportajı gördükten sonra tanıdık polis ile karakola gittim ve çocuğumu da götürdüm. 15 dakika içerisinde serbest kaldım. Eğer o iddialar gerçek olsa polisimiz beni bırakmazdı" dedi.

"Eşim şizofreni hastası"

Eşiyle boşanma aşamasında olmasına rağmen çocuğu için geçtiğimiz haftalarda birlikte denize gittiklerini söyleyen Baran Yaşık, "Geçtiğimiz haftalarda oğlumu ve eşimi Karataş'a götürdüm. Denize girdik orada kaldık. Çok güzel eğlendik. Ancak Adana'ya geldikten sonra eşim polisi arayıp beni silah zoruyla kaçırdılar dedi. Kimse kimseyi silah zoruyla bir yere götüremez. Polis de bu tepkiyi verdi. Ben polise birlikte eğlendiğimiz videoları gösterdim ve yine serbest kaldım. Benim eşim şizofreni hastası. Evliyken doktora gitmesini istedim ancak gitmedi. Ben şimdi bir an önce boşanmanın tamamlanmasını ve oğlumun velayetinin bana verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)