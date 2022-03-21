Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) görev tanımı nedir, Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) ne iş yapar, Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) Tanımı;

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Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) Maaşları

Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.03

Meslek Adı :

Karıştırıcı (Petrol Rafinesi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ticari yakıt imali için petrolü, kimyasal ve diğer maddelerle karıştırmada kullanılan teçhizatı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karıştırıcı (Petrol Rafinesi) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Karıştırma programını ve karıştırılacak miktarları incelemek,

b) Valfları açarak pompaları çalıştırır veya pompacı (petrol Rafinesi) (8155.08)?a petrolün karıştırma tanklarına sevki için talimat vermek,

c) Katkı maddelerinin miktarını hesaplar veya petrole ilave edilecek katkı maddelerini otomatik olarak tartan tartı makinesini çalıştırmak,

d) Belirli miktarlardaki petrolün, katkı maddelerinin ve diğer kimyasal maddelerin karıştırma tankına sevkini ve dolaşımını sağlayan valfları ve püskürtme tertibatını açmak,

e) Malzemenin mekanik olarak veya hava karışmasıyla harman edilmesini sağlayan, pompaların malaksör ve karıştırıcıların çalışmalarını kontrol etmek,

f) Isı göstergelerini inceleyip tanklardaki ısıyı ayarlamak,

g) Laboratuar analizleri için karışımdan örnek almak,

h) Laboratuardan gelen talimata göre karıştırma işlemini tekrarlar veya harman edilmiş gazolini depolama tanklarına sevk eden pompaları çalıştırıp kimyasal madde artıklarını dışarı çıkartmak üzere valfları açmak,

i) Karıştırılan miktarların ve kullanılan malzemelerin kayıtlarını tutmak,

j) Pompaların, malaksörlerin ve karıştırıcıların bakım ve tamirlerini yapmak,

k) Mamulleri teste tabi tutabilir boru hattındaki mamulleri karıştırmada kullanılan elektronik teçhizatı çalıştırmada kullanılan kontrol tablosunu çalıştırabilir. Kullanılan katkı maddesinin tipine göre ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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