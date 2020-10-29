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Kariye Camii'nin yeniden açılışı ertelendi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Müze statüsünden çıkarılarak cami olarak kullanılmasına karar verilen Fatih ilçesindeki Kariye Camii'nin açılışının yeniden ertelendiği duyuruldu.

Kariye Camii'nin yeniden açılışı ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi'nin ibadete yeniden açılışının ertelendiği duyuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi'nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salı günü yaptığı açıklama ile Kariye Camisi'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte 72 yıl sonra ibadete yeniden açılacağını duyurmuştu.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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