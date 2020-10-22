75 yıldır ibadete kapalı olan ve müze olarak kullanılan Kariye Camii, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından ibadete açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Cuma namazı ile, 30 Ekim'de açılacak Kariye Camii, pek çok vatandaş tarafından şimdiden ilgi odağı haline geldi. Camiyi ziyaret ederek mimari yapısını incelemek isteyenler ve ibadetini burada gerçekleştirmek isteyenler, Kariye Camii'ne ulaşım yöntemlerini araştırıyor. Peki Kariye Camisine nasıl gidilir? Kariye Cami nerede? |Tarihi İşte Kariye Camii hakkında bilinmesi gerekenler...

KARİYE CAMİSİNE NASIL GİDİLİR?

İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Kariye Camii, Edirnekapı ilçesinde yer alır. Ulaşımının kolay olması bakımından turistler için de uğrak mekan olan ve mütevazılığının yanı sıra şıklığıyla da dikkatleri üzerine çeken Kariye Camii, 30 Ekim cuma günü ibadete açılacak.

AVRUPA YAKASI'NDAN GELMEK İSTEYENLER

Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler ilçelerinden ulaşım için herhangi bir Metrobüs istasyonundan metrobüs ile Edirnekapı durağında inebilir ve üst geçitten sağ taraftan çıkarak 5 dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda bu bölgeden Kariye Camisi'nin olduğu yöne birçok farklı minibüs ve otobüs seferleri de bulunmaktadır.

ANADOLU YAKASI'NDAN GELMEK İSTEYENLER

Yapılması gereken ilk iş karşıya geçmek olacaktır. Eminönü'ne ulaşım sağladıktan sonra buradaki otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslerden herhangi birisine binerek Edirnekapı durağında indiğinizde Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

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KARİYE CAMİİ İBADETE AÇILDI MI?

1945 Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevrilen Kariye Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından ibadete açılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Ekim Cuma günü caminin ziyaretçi kabul etmesi planlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek ilk cuma namazı ile birlikte cami ibadete açılacak.

Kilise çevresinde eskiden manastır kompleksi de ihtiva etmekteydi. Söz konusu yapılar geçen zamana yenik düşmüşlerdir.

İlk önce manastır olarak 534 yılında I. Justinianus döneminde Aziz Teodius tarafından yapılmıştır. 11. yüzyılda I. Aleksios'un kayınvalidesi Maria Dukaina tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. 1204-1261 yıllarındaki Latin istilasında harap olan manastır Teodor Metokhites tarafından 14. yüzyılda onarılmıştır. Dış narteks ve pareklezyon bu dönemde yapıya eklenmiştir. (Metokhitesi pareklezyonu kendisi için inşa etmiştir ve mezarı da kilisenin girişinde mermer bir taşla belirlenmiş olan yerdedir.)

Yapının önemi, Bizans İmparatorluğu'nun imparatorluk sarayı ve devlet idare merkezinin, Haliç kıyısında, surlara yakın bir yerde konumlanmış olan “Blakhernai Sarayı”na taşınmasıyla artmıştır. 1296'daki büyük depremden sağ olarak çıkmıştır. Bina Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden 58 yıl kadar sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye tevdi edilmiştir ve “Atik Ali Paşa Camii” veya “Kariye Camii” olarak anılagelmiştir. Bu dönüştürme sırasında bu eski kilisenin duvaraları üzerinde bulunan mozaik ve freskler sıva ile kaplanmıştır. Fakat cami olarak yapıya sadece köşesindeki minare ve içeride güneydoğu köşesindeki mihrap eklenmiş ve yapının orijinalliğinin korunmasına çalışılmıştır.