Kariyer.net, istihdam piyasasının yarıyıl değerlendirmesini yayınladı

Kariyer.net'in yayınladığı İstihdam Endeksi'nin Haziran 2019 verilerine göre, yılın ilk yarısında, tekstil sektörü 12 bin 507 adetle en fazla ilan yayınlayan sektör oldu.

Kariyer.net'in her ay yayınlanan on binlerce iş ilanı ve 11 milyonu aşkın iş başvurusuna dayanarak oluşturduğu endekse göre, Mayıs ayına göre yayınlanan yeni iş ilanı sayısında en çok artış yakalayan diğer sektörler ise yüzde 17 ile perakende, yüzde 16 ile otomotiv, yüzde 12 ile hizmet, yüzde 11 ile tekstil ve üretim/endüstriyel ürünler sektörleri oldu.

Kariyer.net'in İstihdam Endeksi'nin Haziran 2019 verilerine göre 2019'un ilk yarısı ayı, 2018'in ikinci yarısıyla kıyaslandığında, yeni ilan sayıları sektörlere göre değerlendirildiğinde; yüzde 26 ile turizm, yüzde 25 ile perakende, yüzde 15 ile eğitim, ev eşyaları ve sigortacılık, yüzde 9.0 ile maden ve metal sanayi, yüzde 3.0 ile finans-ekonomi ve yüzde 2.0 ile telekomünikasyon sektörlerinde artış görüldü.

"Yeni ilan sayıları pozisyonlara göre değerlendirildiğinde; yüzde 64 ile dijital pazarlama uzmanı yüzde 38 ile test mühendisi, yüzde 37 ile ihracat satış uzmanı, yüzde 29 ile sosyal medya uzmanı, yüzde 22 ile java yazılım uzmanı, yüzde 19 ile E-ticaret uzmanı ve yüzde 17 ile Ar-Ge mühendisi ve bilgisayar mühendisi artış yakalayan pozisyonlar oldu.

İstihdam endeksi verilerinden çıkan diğer bir sonuca göre 2019'un ilk yarısında en fazla ilan yayınlanan sektör 12 bin 507 ilanla tekstil olurken, tekstil sektörünü sırasıyla 12 bin 209 ilanla bilişim, 10 bin 208 ilanla üretim/endüstriyel ürünle, 9 bin 767 ilanla hizmet, 9 bin 737 ilanla sağlık, 8 bin 455 ilanla turizm ve 8 bin 130 ilanla yapı sektörleri takip etti.

Haziran 2019'da bir iş gününde yayınlanan ortalama yeni iş ilanı sayısı Mayıs ayına göre yüzde 5.0 arttı. Yeni iş ilanı sayısında geçen aya göre en çok artış gösteren sektörler sırasıyla yüzde 17 ile perakende, yüzde 16 ile otomotiv, yüzde 12 ile hizmet, yüzde 11 ile tekstil ve üretim/endüstriyel ürünler ve yüzde 9.0 ile bilişim oldu. Perakende sektörünün şubat ayından, tekstil ve otomotiv sektörlerinin ise mart ayından bu yana gösterdikleri artışın haziranda da devam ettiği görüldü.

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: Yeni meslekler ve iş kollarıyla tanışıyoruz

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, İstihdam Endeksi verilerinin altı aylık değerlendirmesine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"2019'un ilk altı ayında Kariyer.net'te 88 bini aşkın yeni iş ilanı yayınlandı ve 60 milyonun üzerinde iş başvurusu gerçekleşti. İstihdam piyasasına dair takip ettiğimiz en önemli verilerden biri, yayınlanan yeni iş ilanı sayısı. Bir iş gününde yayınlanan yeni iş ilanı sayısı, Aralık 2018'den bu yana izlediği artış trendini sürdürdü ve 2019 Haziran ayında Temmuz 2018'den bugüne en yüksek rakama ulaştı. Bu durum istihdam piyasasının canlandığının en önemli göstergelerinden biri. Diğer yandan, iş dünyasındaki dijital dönüşüm ve verimlilik ihtiyacındaki artışa paralel olarak, yeni meslek ve iş kollarıyla tanışıyoruz. İş gücü piyasasında yeni yetkinlikler öne çıkıyor, görev dağılımı değişiyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından Eylül 2018'de yayımlanan "İşlerin Geleceği 2018 (The Future of Jobs)" raporu da doğacak yeni iş fırsatlarıyla talebin azalacağı rollere işaret ediyordu. Kariyer.net İstihdam Endeksi verileri de bu raporu destekleyen nitelikte. 2018'de işverenlerin; proses ve metot uzmanı, büyük veri mimarı ile IT satın alma uzmanı pozisyonlarında ilk kez işe alım yaptığını görmüştük.

"2019'un ilk altı ayında ise bu pozisyonlara; SAP ABAP uzmanı, dijital dönüşüm müdür yardımcısı, inovasyon programları koordinatörü, kıdemli bilgi teknolojileri uzmanı, E-ticaret ve dijital pazarlama yöneticisi pozisyonları eklendi. Türkiye'deki oyun sektörünün dünya çapında başarılı işlere imza atmaya başlamasına bağlı olarak da işverenler, oyun geliştirici ve oyun uzmanı gibi pozisyonlarda da nitelikli personel arayışına girdi.

"İş gücü piyasasında önümüzdeki dönemde, bilişim alanında yayınlanan ilanlarla bu alana yapılan başvuruların hız kesmeden artacağını, özellikle büyük veri ve bulut bilişimin yeni mesleklerin de önünü açacağını öngörüyoruz."

DHA