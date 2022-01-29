Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı Maaşları

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 13875_TL'dir. En düşük Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı maaşı 7750_TL, En yüksek ise 20000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2423.18

Meslek Adı :

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Personel Ve Kariyer İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans M

eslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kariyer ve yetenek yönetim sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve devamlılığının sağlanmasına, buna bağlı olarak yüksek performanslı ve kuruluşa bağlı insan kaynağının oluşturulmasına; yeteneklerin ve yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ve çevre koruma ile ilgili kuralları takip etmek

, b) Süreçlerin mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlamak,

c) Kariyer ve yetenek yönetiminin alt yapı yönetimi ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

d) Kariyer ve yetenek yönetimi ile ilgili verileri güncellemek,

e) Kariyer ve yetenek yönetimi sürecine ilişkin taslak bütçe hazırlamak

f) Kariyer ve yetenek yönetimi sürecine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirmek,

g) Dış kaynaklardan alınacak hizmetleri koordine etmek,

h) Tedarikçi firmalar ile temas kurmak,

i) Hizmet satın alma süreçlerini yürütmek,

j) Hizmetlerin değerlendirme sürecini yürütmek,

k) Kariyer ve yetenek yönetimi politikasının oluşturulması için araştırma yapmak,

l) Kariyer ve yetenek yönetimi sistemini uygulamak,

m) Kariyer ve yetenek yönetimi prosedürünü n hazırlanmasına destek olmak,

n) Kariyer ve yetenek yönetimi iletişim ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, o) Sistemin sonuç yönetimini yapmak,

p) İyileştirme çalışmalarını yönetmek,

q) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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