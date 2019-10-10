‘Kariyer Yolunda’ başlıklı etkinlik SAÜ’de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından "Kariyer Yolunda" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa SAÜ Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörü, İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Özdemir konuşmacı olarak katıldı. Konferansın başlangıcında, İŞKUR görevlileri tarafından öğrencilere kurumun tanıtımı ve yaptığı çalışmalar anlatıldı.

Kariyerin tanımıyla konuşmasına başlayan Doç. Dr. Yasemin Özdemir, kariyer yolculuğunda ana yolun kişinin kendisi olduğunu vurguladı. Kariyeri "dağa tırmanmak" olarak tanımlayan Özdemir, "Dağa tırmanmak biraz zorlayıcıdır; bazen uzun süre korunaklı bir yerde durmak gerekebilir. Hatta bazen geriye adım atmak, hava şartlarına göre hareket etmek gerekir. Kariyer planlama, "şu an neredeyim ve nereye varmak istiyorum" sorularının sorulmasının sonucunda bir noktaya varmaktır. Şu an bulunduğunuz konumu sorgulayıp bundan sonrasını iyi yönetmelisiniz. Yönetmenin ilk adımı da iyi bir planlamadan geçer. Planlamadan sonra hedefinize giden süreçleri iyi yönetebilirsiniz. Bu yolda en önemli kaynak zamandır, o da geri getirilemez" dedi.

Özellikle birinci sınıf öğrencilerinin içinde bulundukları duruma bakmaları gerektiğini belirterek, kariyer temelinin çocukluğa dayandığına değinen Doç. Dr. Özdemir, "Ben gerçekten bunu sürdürmek istiyor muyum?" sorusunu sorup, buna göre yeni adımlarını değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. İnsanın tüm emeklerinden kolayca vazgeçmesinin ve sonrasında yeni bir başlangıç yapmasının zor geldiğini ifade eden Doç. Dr. Özdemir, "Emeklerini yok sayıp diyardan gitmek zordur. İsteksizseniz deveyi gütmek de zordur. Bundan dolayı bulunduğunuz konumun değerlendirmesini iyi yapmalısınız. Çocukluğumuzda karşı karşıya kaldığımız, "büyüyünce ne olmak istiyorsun" sorusuna öğretmen, doktor, pilot, itfaiyeci gibi cevaplar vermişizdir. Yıllar geçtikçe bu hayallerimiz değişkenlik gösterebilir. Bu değişiklikteki belirgin faktörler; kendi içsel değişimimiz, çevremizdeki koşulların farklılaşması ve bunların iç içe geçmesidir" diye konuştu.

Doç.Dr. Özdemir ayrıca, kariyer planlamasında kişisel SWOT analizi yapmanın büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi. Meslek seçimi ile ilgili bir videonun da izlendiği toplantı, öğrencilerin soruları ile sona erdi.

Kaynak: İHA