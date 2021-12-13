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Kariyerist ne demek, TDK'ya göre Kariyerist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kariyerist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kariyerist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kariyerist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kariyerist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kariyerist ne demek, TDK'ya göre Kariyerist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kariyerist ne demek? Kariyerist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kariyerist kelimesi. Peki kariyerist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kariyerist nedir, kariyerist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KARİYERİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kariyerist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kariyerist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kariyerist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kariyerizm öğretisine bağlı olan kimse

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