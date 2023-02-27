Karl Agust Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Agust Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Agust Karlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karl Agust Karlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karl Agust Karlsson 11 Mayıs 2007 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karl Agust Karlsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 11 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Karl Agust Karlsson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Karl Agust Karlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karl Agust Karlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Mayıs 2022 yılında HK Kópavogs
Karl Agust Karlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karl Agust Karlsson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
Karl Agust Karlsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U17 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
İzlanda U16 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
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