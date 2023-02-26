Karl Andre Vallner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Andre Vallner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Andre Vallner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karl Andre Vallner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karl Andre Vallner 28 Şubat 1998 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karl Andre Vallner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Karl Andre Vallner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Karl Andre Vallner'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Karl Andre Vallner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karl Andre Vallner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karl Andre Vallner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karl Andre Vallner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Flora U17

1 Ocak 2014 yılında Kalev

4 Ocak 2021 yılında FCI Levadia

Karl Andre Vallner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karl Andre Vallner şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karl Andre Vallner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Loo (-2007), Kalev Tallinn (2008-2012), FC Flora (2013)

Estonya takımında 22 numaralı formasıyla 8 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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