Karl Fridleifur Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Fridleifur Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Fridleifur Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karl Fridleifur Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karl Fridleifur Gunnarsson 6 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Karl Friðleifur Gunnarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karl Fridleifur Gunnarsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Karl Fridleifur Gunnarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Karl Fridleifur Gunnarsson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Karl Fridleifur Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karl Fridleifur Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karl Fridleifur Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karl Fridleifur Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Breidablik

4 Haziran 2020 yılında Grótta

16 Ekim 2020 yılında Breidablik

18 Şubat 2021 yılında Víkingur

31 Aralık 2021 yılında Breidablik

17 Şubat 2022 yılında Víkingur

Karl Fridleifur Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karl Fridleifur Gunnarsson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Karl Fridleifur Gunnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 22 numaralı formasıyla 17 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 4 gol atmıştır.

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