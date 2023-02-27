Karl Fridleifur Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Fridleifur Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karl Fridleifur Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karl Fridleifur Gunnarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Karl Fridleifur Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Fridleifur Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karl Fridleifur Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Fridleifur Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Fridleifur Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karl Fridleifur Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karl Fridleifur Gunnarsson 6 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Karl Friðleifur Gunnarsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karl Fridleifur Gunnarsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Karl Fridleifur Gunnarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Karl Fridleifur Gunnarsson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Karl Fridleifur Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karl Fridleifur Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Karl Fridleifur Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karl Fridleifur Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Breidablik

4 Haziran 2020 yılında Grótta

16 Ekim 2020 yılında Breidablik

18 Şubat 2021 yılında Víkingur

31 Aralık 2021 yılında Breidablik

17 Şubat 2022 yılında Víkingur

Karl Fridleifur Gunnarsson kimdir

Karl Fridleifur Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karl Fridleifur Gunnarsson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Karl Fridleifur Gunnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 22 numaralı formasıyla 17 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Karl Fridleifur Gunnarsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Seung Woo Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Woo Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Arnar Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Arnar Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Arnar Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Arnar Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jae Yun Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Yun Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jae Yun Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Yun Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pontus Lindgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Lindgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pontus Lindgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pontus Lindgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi