Karl Johann Orlygsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Johann Orlygsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Johann Orlygsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karl Johann Orlygsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karl Johann Orlygsson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karl Johann Orlygsson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 4 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Karl Johann Orlygsson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Karl Johann Orlygsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karl Johann Orlygsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Framherjar
4 Mart 2023 yılında ÍBV
Karl Johann Orlygsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karl Johann Orlygsson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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