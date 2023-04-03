Karl Johann Orlygsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Johann Orlygsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Karl Johann Orlygsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karl Johann Orlygsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.