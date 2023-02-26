Karl Mool kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Mool Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karl Mool kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karl Mool ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karl Mool kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Mool Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karl Mool kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Mool Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Mool adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karl Mool Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karl Mool 4 Mart 1992 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karl Mool Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Karl Mool, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Karl Mool'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Karl Mool Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Karl-M%C3%B6%C3%B6l-225918490826867/

Karl Mool Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karl Mool isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Karl Mool Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karl Mool futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FC Flora II

1 Ocak 2010 yılında JK Viljandi

1 Temmuz 2010 yılında FC Flora II

1 Ocak 2011 yılında Viljandi

1 Ocak 2012 yılında FC Flora

1 Temmuz 2013 yılında Kuressaare

31 Aralık 2013 yılında FC Flora

24 Şubat 2014 yılında JK Nomme Kalju

23 Şubat 2018 yılında HB Köge

2 Temmuz 2018 yılında Kalev

1 Ocak 2019 yılında Paide

24 Temmuz 2021 yılında Kuressaare

31 Aralık 2021 yılında Paide

Karl Mool kimdir

Karl Mool Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karl Mool şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tallinna JK Kotkad (2005, 2007-2008), FC Kotkas (2006), Kiviõli Tamme Auto (2008)

Karl Mool Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 3 numaralı formasıyla 8 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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Karl Mool nereli

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