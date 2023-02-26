Karl Oigus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Oigus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Oigus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karl Oigus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karl Oigus 5 Kasım 1998 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Karl Rudolf Õigus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karl Oigus Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karl Oigus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Karl Oigus'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Karl Oigus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karl Oigus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karl Oigus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karl Oigus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Santos Tartu II

1 Ocak 2016 yılında Santos Tartu

13 Temmuz 2018 yılında FCI Levadia

3 Şubat 2023 yılında Kuressaare

Karl Oigus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karl Oigus şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karl Oigus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Santos Tartu (-2013)

Estonya takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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