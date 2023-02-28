Karl Ouimette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Ouimette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Ouimette adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karl Ouimette Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karl Ouimette 18 Haziran 1992 tarihinde Repentigny, Québec şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kanada,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Karl William Ouimette şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karl Ouimette Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karl Ouimette, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karl Ouimette'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Karl Ouimette Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karl Ouimette isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karl Ouimette Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karl Ouimette futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Impact Academy

5 Haziran 2012 yılında Montreal

4 Mart 2015 yılında New York RB

26 Haziran 2016 yılında J'ville Armada

30 Kasım 2016 yılında New York RB

17 Ocak 2017 yılında SF Deltas

2 Şubat 2018 yılında Indy Eleven

2 Mayıs 2022 yılında Detroit City

30 Kasım 2022 yılında Indy Eleven

1 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Atl. Ottawa

Karl Ouimette Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karl Ouimette şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karl Ouimette Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trois-Rivières Attak (2009-2010), Montreal Impact Academy (2010-2012)

Kanada takımında 21 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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