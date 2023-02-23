Karl Romet Nomm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Romet Nomm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Romet Nomm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karl Romet Nomm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karl Romet Nomm 4 Ocak 1998 tarihinde Pärsti vald şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Karl-Romet Nõmm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karl Romet Nomm Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Karl Romet Nomm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karl Romet Nomm'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Karl Romet Nomm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karl Romet Nomm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karl Romet Nomm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karl Romet Nomm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Viljandi U17

1 Ocak 2013 yılında JK Viljandi II

1 Ocak 2014 yılında JK Viljandi

1 Ocak 2021 yılında FC Flora

25 Ocak 2023 yılında Sandecja

Karl Romet Nomm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karl Romet Nomm şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karl Romet Nomm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Viljandi Tulevik (2006-2012)

Estonya takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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