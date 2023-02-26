Karl Stefan Lill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Stefan Lill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Stefan Lill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karl Stefan Lill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karl Stefan Lill 7 Temmuz 2002 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karl Stefan Lill Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karl Stefan Lill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Karl Stefan Lill'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Karl Stefan Lill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karl Stefan Lill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karl Stefan Lill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karl Stefan Lill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kalju FC U21

1 Ocak 2021 yılında Kalju FC

28 Şubat 2022 yılında Kalev

Karl Stefan Lill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karl Stefan Lill şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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