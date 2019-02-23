Karlar eridi yatırımlar hızlandı

Çetin kış aylarını atlatan Uludere ilçesinde kayyum tarafından yatırımlar hızlandırıldı. Belediyenin kış nedeniyle durdurduğu projeler havalar ısınınca tekrar başladı. Milyonluk yatırımlar Uludere'nin çehresini değiştirecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şırnak'ın Uludere ilçesine görevlendirilen Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Yakınoğlu, yatırımları ile ilçenin çehresini değiştirdi. Milyonluk yatırımların yapıldığı ilçede yeni projeler hayata geçiriliyor. Uludere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, kayyum olarak atandığı belediyede bir çok projenin hayata geçmesine vesile oldu. Mahalle aralarında parke taşı döşemeleri, duvar ve korkuluk projesi, piknik alanları, oyun parkları, dere ıslah çalışmaları, halı sahalar, ışıklandırmalar, mesire alanları, sulama ve içme suyu projeleri, çevre yolu çalışmaları ve daha bir çok projeyi hayata geçiren Yakınoğlu, Yeşilyuva mahallesinde kış ayları nedeniyle durdurulan çalışmaları yerinde inceledi. Yakınoğlu, "İlçemizde kayyum olarak görev yaptığımız günden itibaren bir çok projenin hayata geçmesi için var gücümüzle çalıştık. Devletimiz, hükümetimiz Uludere'ye çok önem veriyor. Bizlerde bu güne kadar yapılmamış projeleri hayata geçirdik. Allah'ın izniyle kış ayları nedeniyle yarıda kalmış bir çok projemiz bu günlerde faaliyete girecektir" dedi.

Kaynak: İHA