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  3. Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karların erimesiyle Kars'ın doğal güzellikleri gün yüzüne çıkıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte, bölgede yaban hayatı da canlanmaya başladı. Sulak alanlarda yaban ördekleri, kırsalda ise kızıl şahinler, angıtlar ile tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimeye başlamasıyla canlanan doğada yaban hayatının üyeleri yiyecek aradı. Havaların ısınmaya başladığı ilçede, Hançerli Düzü mevkisindeki çayırlık alan, karların erimesiyle sularla kaplandı.

YABAN HAYVANLARI YİYECEK ARAYIŞINDA

Sulak alanda yaban ördekleri, kırsalda ise kızıl şahinler, angıtlar ile tilkiler yiyecek ararken görüntülendi. Ayrıca belediye ekipleri ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar yığınlarını dağıtarak erimesini sağlıyor. İşte Kars'ın doğasından manzaralar...

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

Karlar erimeye başlayınca ortaya çıktılar! Kars'taki yaban hayvanları yiyecek telaşında

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